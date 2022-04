Parket opent onderzoek naar Ferrero

Het parket opent een onderzoek naar de Ferrero-fabriek in Aarlen, die wellicht aan de basis ligt van meer dan honderd salmonellabesmettingen. Dat meldt De tijd en wordt bevestigd aan onze redactie.

De productie bij Ferrero werd vrijdag stilgelegd door het federaal voedselagentschap FAVV nadat 105 salmonellabesmettingen gelinkt konden worden aan producten uit het bedrijf, onder meer van Kinder Surprise. Volgens het bedrijf lag een defect aan de filter van twee grondstoffenreservoirs aan de basis van de salmonellabesmetting, die op 15 december vastgesteld werd. Ferrero zegt dat alle producten die in die periode gemaakt werden, tot vijf dagen ervoor, niet in de handel zijn beland. Hoe het kan dat toch meer dan honderd mensen besmet zijn geraakt, is ook voor het bedrijf naar eigen zeggen een mysterie.

Het parket van Luxemburg heeft volgens De tijd nu wel een onderzoek geopend naar het bedrijf. “We kunnen voorlopig alleen bevestigen dat er een onderzoek is geopend. Meer informatie is er voorlopig niet”, bevestigt parketwoordvoerder Anne-Sophie Guilmot dat aan onze redactie.

Ook het FAVV voert al een onderzoek. Het voedselagentschap zei eerder al dat Ferrero informatie achterhoudt.

Ondertussen zijn alle producten van het type Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schokobons, ongeacht het lotnummer of de vervaldatum, teruggeroepen en werden de producten uit de rekken gehaald.