Nieuwe #smeerem-campagne spoort mensen aan zonnecrème te smeren vanaf uv-index 3

Mensen smeren zonnecrème al best bij uv-index 3 of hoger. Die boodschap wil de nieuwe jaarlijkse ‘#smeerem’-campagne van Sport Vlaanderen uitdragen. De campagne is maandag gelanceerd in het Bloso Domein in Hofstade (Zemst) in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Goedele Liekens en snowboarder Seppe Smits zijn meter en peter van de campagne.