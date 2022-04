Britse minister van Financiën Rishi Sunak onder druk door belastingschandaal

De echtgenote in kwestie, Akshata Murty, is de dochter van een van de rijkste zakenmannen van India. Ze zegt niet gedomicilieerd te zijn in het Verenigd Koninkrijk, waardoor ze miljoenen spaart aan belastingen op dividenden van haar aandelen in Infosys, het technologiebedrijf van haar vader. Volgens de Britse omroep BBC gaat het om 2,1 miljoen pond (2,5 miljoen euro) per jaar. Vrijdag kondigde Murty aan belastingen te zullen betalen in het Verenigd Koninkrijk op haar overzeese inkomen, maar ze zal de niet-gedomicilieerde status behouden.

De regeling is gebruikelijk onder buitenlanders die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk wonen - zo moeten ze geen belastingen betalen op overzees inkomen - maar schijnt een licht op de bijzonder geprivilegieerde positie van het koppel, schrijft The New York Times zondag. Nu Sunak als minister van Financiën de belastingen verhoogt om het gat dat door de coronacrisis werd geslagen, te dichten en heel wat Britten de broeksriem moeten aanhalen, wringt dat.

Sunak moet zich ook verantwoorden voor de Green Card die hij behield tot hij in oktober 2021 naar de Verenigde Staten trok in zijn hoedanigheid van minister van Financiën.

Zondagavond benadrukte Sunak dat hij zich steeds correct gedragen heeft. Premier Johnson benadrukte dat Sunak “uitstekend werk” leverde, maar hun relatie zou bekoeld zijn sinds de partygate, aldus nog The New York Times.