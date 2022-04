19-jarige verdachte opgepakt na tweede mesaanval in Dudenpark: “Mensen moeten nu geen schrik meer hebben”

Zondag is een tweede vrouw slachtoffer geworden van een persoon die haar gsm probeerde te stelen in het Dudenpark. Een verdachte in ondertussen opgepakt.

In het Dudenpark in Vorst kreeg een vrouw zaterdagavond een messteek toen een verdachte haar gsm stal. De vrouw werd geraakt aan een long. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Ook zondag werd iemand het slachtoffer van de dief. Op de Facebookpagina ‘I Love Vorst’ schrijft de vrouw dat ze dankzij haar ervaring in gevechtssport de dief kon afhouden. “De verdachte heeft geprobeerd om messteken toe te dienen, maar het slachtoffer heeft deze kunnen ontwijken. Een tweede vrouw die is tussengekomen, heeft een aantal vuistslagen gekregen. De verdachte is toen weggevlucht”, klinkt het bij het Brussels Parket.

Gearresteerd

De Brusselse politie heeft zondag een verdachte geïdentificeerd en gearresteerd. “Het gaat om een 19-jarige man die vandaag ter beschikking van het parket werd gesteld. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd met het oog op het afleveren van een aanhoudingsmandaat en het uitvoeren van psychiatrisch onderzoek wegens feiten van diefstal met geweld met een wapen, poging afpersing met een wapen, opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en verboden wapendracht”, klinkt het bij het Brussels Parket.

“Mensen moeten dus geen schrik meer hebben om naar het Dudenpark te gaan”, klinkt het bij de politiezone Zuid.

