Vermist meisje (12) dood teruggevonden in woning van buurman in Frankrijk

Villeurbanne, een voorstad van de Franse stad Lyon, is in shock. Een vermist meisje van 12 jaar is er dood teruggevonden in de woning van haar 74-jarige buurman, die haar met een mes om het leven heeft gebracht.

Nog maar enkele uren had de moeder van de 12-jarige Laetitia haar dochter afgelopen woensdag als vermist opgegeven toen een grote politiemacht toegestormd kwam in de buurt van het appartementsgebouw waarin het gezin woont in Villeurbanne. In het appartement van een overbuur werd het lichaam van het meisje aangetroffen. Ze vertoonde steekwonden op het lichaam en sporen van fysieke strijd.

De bewoner van het appartement, een 74-jarige man, werd enkele uren later eveneens dood aangetroffen in een bos in de buurt. Hij had zichzelf van het leven ontnomen met een pistool. Waarom hij het meisje om het leven bracht en de wanhoopsdaad pleegde, is nog niet duidelijk.

“Een jong meisje is vermoord teruggevonden in een appartement in Villeurbanne”, schrijft burgemeester Cédric Van Styvendael op Twitter. “Het is een afschuwelijk en menselijk ondraagbaar drama dat verbazing, angst en onbegrip oproept.”

Het onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is met de kleine Laetitia.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.