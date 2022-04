“We weten niet wat de inbrekers hier kwamen zoeken, want geld of andere dure zaken slingeren hier niet rond”, zegt Marc Slosse, directeur van basisschool Sint-Lodewijkscollege. — © mvn, jve

Brugge

In basisschool Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries (Brugge) en crèche Sprankel hebben inbrekers in de nacht van zondag op maandag een spoor van vernieling nagelaten. Een laptop en een smartphone werden gestolen, maar het opvallendste ‘wapenfeit’ was een kinderbedje dat in brand werd gestoken. “Het is enorm bizar”, zegt directeur Marc Slosse.