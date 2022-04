Paniek in New York na luide explosie: “Wat was dat?” — © Twitter, KameraOne

In New York werden zondag een heleboel mensen op Times Square opgeschrikt door een luide knal. Een kabelbreuk had namelijk een brand veroorzaakt, waarna er een explosie ontstond in een rioolput. Ondanks de paniek vielen er geen gewonden. Ook van materiële schade is geen sprake.