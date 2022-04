Niet alleen energie en brandstof zijn fors in prijs gestegen, ook voor een volle winkelkar betaal je nu een pak meer dan enkele maanden geleden. “Echt alles is duurder geworden”, zeggen retailexperts. “Maar bij merkartikelen is de prijsstijging nog veel forser dan bij de huismerken, waardoor de prijskloof tussen de twee alleen maar groter wordt.”