Vlaamse vrouw (35) om het leven gekomen bij detox-sessie in Nederland: twee personen ondervraagd

In het Nederlandse Heesselt is een Belgische vrouw overleden na een ‘detoxkuur’. Het Openbaar Ministerie in Nederland beschouwt het overlijden als verdacht en onderzoekt de zaak. Twee personen zijn aangehouden en nadien weer vrijgelaten.

De feiten vonden reeds twee weken geleden plaats. De 35-jarige Tinne G. uit Borsbeek werd toen levenloos aangetroffen in een appartement in Heesselt, een klein dorp in de Nederlandse provincie Gelderland. De vrouw werkte in een woon-zorgcentrum en had veel interesse in spiritualiteit. Om die reden had ze al meerdere zogenaamde detoxkuren gedaan, behandelingen waarbij het lichaam ‘ontgift’ wordt door bijvoorbeeld het drinken van bepaalde vloeistoffen.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws bezocht de vrouw uit het Antwerpse al voor een derde keer het appartement in Heesselt voor een detoxkuur. Tijdens de laatste sessie, op 27 maart, liep het mis. De vrouw werd onwel en is vervolgens in een bed gelegd waar ze enkele uren later dood werd aangetroffen.

Twee personen gearresteerd

Om wat voor behandeling het precies ging, is niet duidelijk. De politie beschouwt het overlijden als verdacht en het gerecht is een onderzoek gestart om uit te klaren wat er precies gebeurd is. Of er sprake is van drugsgebruik, kan de politie evenmin bevestigen. “De verwachting is dat dit onderzoek enkele maanden in beslag zal nemen, een toxicologisch onderzoek is daar onderdeel van”, aldus een woordvoerder. Daarbij wordt onder meer bekeken of de vrouw ongewenste en schadelijke chemische stoffen in haar lijf had.

Intussen zijn twee mensen aangehouden die op dat moment ook in de woning aanwezig waren. “Het gaat om de bewoner van het pand waar de vrouw werd aangetroffen en een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.” De twee werden kort daarna weer vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek.

Afgelopen zaterdag is de vrouw in België begraven.