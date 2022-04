La Rocca-oprichter Wim was aanwezig toen brand uitbrak: “33 jaar aan herinneringen in rook opgegaan. Vreselijk, echt vreselijk”

Lier

De brand in discotheek La Rocca is zwaar aangekomen bij oprichter Wim Van Ouytsel. Hij was maandagochtend aanwezig in zijn flat boven de zaak en kon zelf maar ternauwernood aan de vlammen en verstikkende rook ontsnappen. “Het doet enorm veel pijn om La Rocca te zien uitbranden. Hier zat 33 jaar van mijn leven in en nu is het allemaal weg. In een flits”, vertelt hij aangeslagen.