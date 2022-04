Pakistaans parlement kiest Shehbaz Sharif (70) tot nieuwe premier

Sharif behoort tot de Pakistan Muslim League (PML-N) en is de jongere broer van ex-premier Nawaz Sharif. Van de 374 parlementsleden stemden er 174 voor Sharif, maakte parlementsvoorzitter Ayaz Sadiq maandag bekend.

Sharif volgt Imran Khan op, die afgelopen weekend door het parlement werd afgezet. Tegen de afzetting van de voormalige cricketster werd afgelopen nacht nog in het hele land geprotesteerd. De leden van de PTI-partij van Khan verlieten maandag vlak voor de stemming over de nieuwe premier uit protest het halfrond. De kandidaat-premier voor de PTI, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Qureshi, haalde daardoor geen enkele stem.

Khan overleefde een motie van wantrouwen zondag niet. Dat hij zou moeten aftreden, was toen al een tijdje duidelijk: de premier was de afgelopen tijd onder zware politieke druk komen te staan door de forse inflatie, die in januari piekte op 13 procent. Daardoor zijn de prijzen van levensmiddelen, benzine en gas enorm gestegen. Verschillende PTI-parlementsleden liepen de voorbije weken over naar de oppositie, waardoor Khan zijn meerderheid verloor. Hij was sinds 2018 premier van Pakistan.

De 70-jarige Shehbaz Sharif zit al sinds 1988 in de politiek en was ooit de politieke leider van de belangrijkste en meest dichtbevolkte Pakistaanse provincie Punjab. De uitdagingen die Sharif te wachten staan, zijn immens. Naast de slabakkende economie vinden regelmatig aanslagen plaats van de lokale taliban (TTP).