Man die Brits parlementslid neerstak schuldig bevonden aan moord

De 26-jarige Ali Harbi Ali is maandag schuldig bevonden aan het doden van het Britse parlementslid David Amess in 2021. De rechtbank achtte het bewezen dat Ali op 15 oktober 2021 Amess doodstak in Leigh-on-Sea. De strafmaat wordt later bepaald. Ali ontkent Amess te hebben gedood.

Het Conservatieve parlementslid was in Leigh-on-Sea om met kiezers uit zijn kiesdistrict in gesprek te gaan. Hij werd er met maar liefst zeventien messteken om het leven gebracht. Ali werd kort na de steekpartij gearresteerd in een kerk. Tijdens de rechtszaak werd bekend dat hij aanslagen op nog meer politici aan het voorbereiden was. Ali ontkent dat.

Lone wolf

Ali is de zoon van een voormalig Soedanees diplomaat. De twintiger werd in Londen geboren en woonde bij zijn tante en haar zoons in een erg chique buurt in Londen, waar de huizen al snel twee miljoen pond kosten. Dat hij niet bij zijn ouders woonde, zou te wijten zijn aan een ruzie tussen de man en zijn gescheiden ouders. Zijn vader woont al enige tijd weer in Somalië. Enkele jaren voor de mesaanval werd Ali aangemeld bij het overheidsprogramma Prevent, voor deradicalisering, nadat een leerkracht op zijn school zijn extreme meningen had vastgesteld.

Dat zou niet het gewenste effect gehad hebben: volgens de speurders in de zaak is de jongeman sindsdien alleen maar verder geradicaliseerd. Dat zeggen ook zijn vrienden: tijdens de lockdown zou hij nog verder geradicaliseerd zijn het bekijken van YouTube-video’s, onder andere van de veroordeelde haatprediker Anjem Choudary. Het zou van hem een zogenaamde lone wolf gemaakt hebben, de benaming voor terroristen die op eigen houtje een aanslag plegen.

Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij liet vijf kinderen na. Amess was het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.