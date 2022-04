Man duwt hoofd politieagent onder water: geen poging tot doodslag oordeelt rechter

Knokke-Heist/Blankenberge

Een 24-jarige man uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij het hoofd van een agent onder water had geduwd in een gracht. Volgens het parket wilde Jonathan M. de man doden, maar de rechter was daar maandag niet van overtuigd.