Lockdown in Shanghai veroorzaakt file van vrachtschepen aan Chinese havens

Voor diverse Chinese havens liggen in totaal 477 bulkvrachtschepen op zee te wachten om de grondstoffen aan boord, gaande van metaalerts tot graan, aan land te brengen. Sinds Shanghai eind vorige maand op slot ging als gevolg van het stijgende aantal coronagevallen, groeit het aantal aanschuivende schepen elke dag verder aan.

Meer dan twee weken later hebben de files zich ook uitgebreid naar het nabijgelegen Ningbo-Zhoushan, doordat reders hun schepen wanhopig omleiden naar andere grote havens in het land om het truckerstekort en de gesloten magazijnen in Shanghai te vermijden.

Op 11 april lagen er 222 schepen met bulkgoederen te wachten voor de kust van Shanghai, 15 procent meer dan een maand eerder, zo blijkt uit scheepvaartgegevens van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg. In Ningbo-Zhoushan waren dat er 134, of 0,8 procent meer dan vorige maand, terwijl verder naar het noorden de gecombineerde havens van Rizhao, Dongjiakou en Qingdao een stijging met 33 procent noteerden, tot 121 aanschuivende schepen.

In de gecombineerde aanlegplaatsen van Shanghai en Ningbo liggen intussen ook 197 containerschepen te laden of te wachten om te laden, een stijging met 17 procent ten opzichte van een maand geleden.

Volgens de rederijen en handelaars veroorzaakt een tekort aan havenarbeiders in Shanghai een vertraging bij de afgifte van documenten die schepen nodig hebben om hun ladingen te lossen. Daarnaast liggen diverse schepen met metalen zoals koper en ijzererts geblokkeerd op zee omdat vrachtwagens de goederen niet van de haven naar de verwerkingsfabrieken kunnen brengen.