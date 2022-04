Tweede dodelijk slachtoffer van busongeval is 17-jarige Franse vrouw, parket vraagt aanhouding buschauffeur voor onopzettelijke doodslag

De twee dodelijke slachtoffers van het busongeval op de E19 in Schoten zondag zijn een 29-jarige Colombiaanse man en 17-jarige Franse vrouw. Dat heeft het Antwerpse parket bekendgemaakt. Het parket vraagt intussen de aanhouding van de buschauffeur voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig.