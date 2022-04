10-jarig leiderschap Kim Jong-un wordt gevierd... zonder Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zondag uitgebreid geëerd tijdens een jubileum in Pyongyang. De man is al tien jaar aan de macht en daarvoor werd een nieuw portret onthuld. Opvallend: Kim Jong-un zelf was niet aanwezig bij de feestelijkheden. Waarom werd niet meegedeeld, maar er doen al langer speculaties de ronde over een slechte gezondheid.