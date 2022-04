De wekenlange aanhoudende bombardementen hebben “tienduizenden doden” geëist in de Oekraïense havenstad Marioepol, dat zei president Volodimir Zelenski in een videotoespraak in het Zuid-Koreaanse parlement maandag. De vrees is dat de situatie nog zal verergeren nu Rusland zich opnieuw volop op het oosten richt en Poetin koste wat het kost Marioepol wil bemachtigen.