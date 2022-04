Onbekenden hangen spandoeken op aan kasteel van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens: “Dit is ons erfgoed”

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens is sinds 2020 eigenaar van kasteel Ertbrugge, op de Ertbruggelaan in Deurne. Er wordt sindsdien nagedacht over welke bestemming het 19de-eeuwse kasteel zou krijgen. In tussentijd staat het kasteel leeg. En dat blijkt een aantrekkingspool te zijn voor vandalen. In maart vorig jaar trof de politie nog vijf jongeren die de ramen van de stallen achter het kasteel hadden ingegooid. Een uitslaande brand in november berokkende heel wat schade toe aan het gebouw en een paar weken later moest de brandweer opnieuw ter plaatse komen voor brandje in één van de bijgebouwen.

De buurt uitte al haar bezorgdheid over de toekomst van het kasteel. En nu hebben enkele onbekenden ook spandoeken opgehangen aan de poort met als opschrift: ‘Stop de sloop’ en ‘Gheysens, dit is ons erfgoed’.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen sloopplannen voor het kasteel, maar het uitblijven van de aangekondigde renovatie maakt buurtbewoners wel ongerust. Een foto van de spandoeken werd gedeeld in de Facebookgroep van de Wijkgroep Ertbrugge

“Maar dit is geen initiatief van ons”, zegt voorzitter Paul Lermytte. “Ik weet niet wie hier achter zit. Het is wel zo dat al twee keer ingebroken is in het kasteel en er ook twee keer brand is gesticht. Het is geen goede zaak dat het kasteel er zo afgelegen en alleen staat, zonder controle. Zo blijft het verkommeren.”

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens is voorlopig niet bereikbaar.

(jas)