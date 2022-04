Schokkende berichten tussen Russische soldaten onderschept: “Onze mannen hebben meisje van 16 verkracht” - “Fuck”

“Wat mankeert jou? Als er burgers zijn, dood je ze.” Een niet mis te verstane boodschap van een Russische man, wellicht een legerofficier, aan een andere Rus. Het is nieuwszender CNN die de hand kon leggen op tientallen gesprekken tussen Russische troepen, alles samen goed voor uren audiomateriaal.

Op de tapes is onder meer te horen dat de Russen elkaar aanmanen om volledige dorpen te verwoesten en daarbij geen enkele burger te sparen. “Bestook de dorpen allemaal, hoor je”, zo luidt het in een van de gesprekken volgens de nieuwszender. In een ander fragment is er sprake van het gooien van granaten naar de dorpen. “Maak ze met de grond gelijk.”

Verkrachting

Uit de gesprekken tussen Russische officieren en commandanten blijkt ook dat de moraal van de soldaten niet erg hoog ligt. Zo zijn ze het beu te wachten en in angst te leven. Op de vraag of er genoeg eten is, weet CNN het volgende te vertalen: “Het is oké. We voeden onszelf. We hebben een hond afgeslacht en die opgegeten.”

Schokkend is een gesprek over soldaten die burgers verkrachten, des te meer wanneer het over een minderjarige gaat. “Drie soldaten hebben een meisje verkracht”, klinkt het. “Wie”, vraagt een vrouw in het Russisch. “Drie soldaten. Ze was zestien jaar”, klinkt het opnieuw. “Onze mannen?” - “Ja, onze mannen” - “Fuck”.