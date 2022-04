Verwoestende brand La Rocca was niet aangestoken

De uitslaande brand die de iconische dancing La Rocca langs de Antwerpsesteenweg in Lier volledig verwoestte, was niet aangestoken. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Op het moment dat de brand maandagmorgen uitbrak, was de dancing gesloten. De brand ontstond op de benedenverdieping en greep snel om zich heen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. Het gebouw is bijna volledig verwoest. Het dak is vernield en ook binnen is enorm veel brandschade.

De brand is vermoedelijk accidenteel ontstaan. “Uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige blijkt dat de brand ontstaan is door een probleem met de elektriciteit en meer bepaald aan een stuurkast van de verlichting”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.

De dancing zou dit weekend normaal gezien nog één keer openen om daarna plaats te maken voor een Jumbo-supermarkt. In februari kwam het nieuws dat La Rocca geen vergunning had gekregen om te heropenen.

(tdk)