Man opgepakt die naakt rondloopt in centrum Geraardsbergen.

De politie van Geraardsbergen heeft maandagnamiddag een man opgepakt omdat hij naakt rondliep in het centrum. Verschillende mensen waren getuige van het voorval. Zodra de politie op de hoogte was gebracht, zette die met loeiende sirenes de achtervolging in. Uiteindelijk slaagde de patrouille erin de man staande te houden. Ze namen hem mee voor verhoor. De omstandigheden zijn voorlopig onduidelijk. Een video met beelden van de man terwijl hij naakt door de binnenstad kuiert, ging op de sociale media rond als een lopend vuurtje. (Pieter De Valkenaere)