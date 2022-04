Zwaar verwaarloosde paarden die in file busongeval vastzaten stellen het goed: “Ze doen niks anders dan hooi eten”

“De brandweer van Kapellen, transporteur Jean-Marie Schram en zijn dochter Gaëlle uit Nijlen, mijn man Stefan Lodeweyckx: het is dankzij hun inspanningen dat deze verwaarloosde paarden die file overleefd hebben”, drukt Wendy Adriaens van De Passiehoeve in Kalmthout haar dankbaarheid uit. De twee inbeslaggenomen oudere merrie en ruin die zondag op weg naar hun opvanghoeve tijdens het zwaar busongeval op de E19 vast kwamen te zitten, stellen het daags na hun avontuur naar omstandigheden goed. “Ze hebben al gerold en doen niks dan hooi eten.”

Het is niet te vergelijken met het menselijk leed van de twee dodelijke slachtoffers en alle zwaargewonden, maar ei zo na stierven er ook nog twee paarden bij het busongeval. Wendy Adriaens, bekend als The Ostrich Whisperer via sociale media zoals TikTok, ruilde begin dit jaar haar dierenreddingsboerderij Koch’s Corner in Gooreind (Wuustwezel) voor een veel ruimere hoeve op ruim 1,3 hectare grond in Nieuwmoer.

© De noodsituatie zondag

Toen ze onlangs op sociale media het verhaal zag passeren van twee zwaar verwaarloosde inbeslaggenomen paarden, brak haar hart en stelde ze voor om de dieren een gouden stal voor de rest van hun dagen te bezorgen in haar nieuwe opvangboerderij De Passiehoeve.

De voorbije week toonden tal van sympathisanten zich al solidair en werden dekens, halsters, hooi, voer en centjes ingezameld. Zelfs verzorgvrijwilligers hebben zich al aangemeld voor de graatmagere paarden. Jean-Marie Schram uit Nijlen stelde voor om de verwaarloosde dieren zondag gratis te gaan ophalen en naar Kalmthout te brengen. Maar op de E19 liep het dus mis.

“Het is in de eerste plaats dankzij de paardenkennis van transporteur Jean-Marie en zijn dochter Gaëlle dat de grote ruin vandaag nog leeft”, zegt Wendy. “Hij was zo verzwakt dat hij in die file is gaan liggen in de trailer. Met speciale riemen hebben ze hem kunnen rechttakelen en aan de kant van de snelweg wat hooi laten knabbelen. Ook de merrie werd uit de trailer geladen.”

Wendy lanceerde een oproep op sociale media of iemand met transport de paarden kon komen oppikken. “Omdat alles vast zat, was het de bedoeling te voet tot het Mikerf te wandelen en de dieren daar dan te laten oppikken. Liefst vijftien dierenvrienden die over paardenvervoer beschikten stelden zich na mijn oproep kandidaat! De tijd drong, want de ruin was uitgeput. Ook mijn man Stefan gaf niet af.”

“Uiteindelijk heeft de brandweer van Kapellen de situatie als crisistransport gecatalogeerd en kregen ze vrijgeleide om langs de bus te rijden. Ik ben die brandweer eeuwig dankbaar. Toen de ruin hier aankwam is hij gaan liggen en kon hij bijna niet op eigen kracht recht. Onze vreugde was groot toen hij uiteindelijk toch moeizaam maar zelfstandig recht kwam. Vandaag is de blik van de paarden al veel alerter en zag ik ze zelfs al rollen.”

Luizen en huidaandoening

Maandagvoormiddag kwam de dierenarts langs. “Ze hebben luizen en worden op een huidaandoening onderzocht. Morgen komt de hoefsmid. De merrie is 24, de ruin 23. Dat is al een redelijke ouderdom, maar het is door verregaande verwaarlozing dat ze er zo slecht uitzien, niet door hun leeftijd. Bij hun inbeslagname zaten ze in de laatste fase voor de dood. Ze hebben littekens van oude wonden. Bij de merrie zie je hoe haar halster ingegroeid is geweest. Onze dierenarts heeft geadviseerd om ze à volonté hooi te geven en langzaam wat krachtvoer op te bouwen. Eigenlijk hebben ze nog niks anders gedaan dan hooi gegeten. Ze zien er al minder apathisch uit.”

© Hun huid is er slecht aan toe

In afwachting dat de paarden voldoende hersteld zijn, neemt Wendy tijdelijk geen andere verwaarloosde dieren op. “We wonen hier pas van januari en ik zit nu al over de honderd opvangdieren”, zegt ze. “Kalkoenen uit een appartement, verwaarloosde geitjes waarvan er zelfs eentje zwanger bleek: ik krijg van alles. Er worden niet voor niets 7.000 dieren per jaar in beslag genomen.”

Wendy’s missie om dieren te redden begon 2,5 jaar geleden bij het redden van enkele struisvogelkuikens. Intussen heeft ze haar baan opgezegd om zich te concentreren op haar reddingen. De Passiehoeve kan ook al op veel verzorgvrijwilligers en gewone bezoekers rekenen. Die bezoekjes zijn gratis. Het enige wat Wendy vraagt is dat de mensen fruit, groenten of voer voor de dieren meebrengen.

Specifiek voor de twee verwaarloosde paarden houdt Cats & Dogs een inzamelactie en is er een crowdfunding, om mee de dierenartskosten en het voer te betalen. “Ik ben zeker niet de enige met een groot hart voor dieren”, zegt Wendy. “Greg De Bruyn zorgde bijvoorbeeld voor de goeie afsluitingen rond De Passiehoeve. Stefan en ik willen ook nog veel plukfruit aanplanten, zodat wie hier voorbijwandelt iets kan plukken. De Passiehoeve is niet alleen een sociaal project voor dieren maar ook voor mensen. Zo las ik dat gezinnen met een klein budget of alleenstaande ouders nauwelijks nog geld hebben voor uitstappen met de kinderen. Als onze opvangdieren die kinderen blij kunnen maken, ben ik ook gelukkig.”

(Kristin Mathyssen)