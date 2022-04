Brits parlementslid schuldig bevonden aan seksueel misbruik vijftienjarige jongen

Een Brits parlementslid van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson is maandag schuldig bevonden aan het seksueel misbruik van een vijftienjarige jongen.

Imran Khan (48 jaar) liet de jongen op een feestje in 2008 gin drinken, nam hem mee naar boven, duwde hem op een bed en vroeg hem naar pornografie te kijken alvorens hem aan te randen.

De tiener vertelde de rechtbank dat hij zich “bang, kwetsbaar, verlamd, geschokt en verrast” voelde toen het parlementslid zijn voeten en benen betastte en vlakbij zijn edele delen kwam, hoewel hij hem vroeg daarmee op te houden. Hij verklaarde dat hij “in paniek uit bed sprong en rende zo snel als hij kon”. Khan ontkende seksueel geweld te hebben gebruikt.

Het parlementslid voor Wakefield, West Yorkshire (Noord-Engeland), werd maandag door een jury in het Southwark Crown Court in Londen schuldig bevonden na een beraadslaging van ongeveer vijf uur.

De strafmaat wordt later bepaald. Als Khan een straf van meer dan 12 maanden krijgt, wordt hij automatisch uit zijn functie als parlementslid ontheven, wat een tussentijdse verkiezing in zijn kiesdistrict tot gevolg zal hebben. In afwachting werd hij door zijn partij geschorst.