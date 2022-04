Eerste Oekraïense officier aan Koninklijke Militaire Academie onderbreekt opleiding: “We gaan strijden tot de laatste kogel in ons geweer”

Hij is de allereerste Oekraïense militair die een opleiding volgt aan de Koninklijke Militaire School (KMS) van België. Luitenant-kolonel Pavlo Bohush (36) arriveerde acht maanden geleden in Brussel voor een speciaal academiejaar aan de KMS. Tot de oorlog uitbrak en zijn eenheid betrokken geraakte in de zware gevechten rond Kiev. Nu is de Oekraïense luitenant-kolonel terug bij zijn manschappen aan het front.