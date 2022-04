Lier

La Rocca is niet meer. Normaal zouden we dit pas over een week schrijven, maar een brand besliste er anders over. Een enorme teleurstelling voor de trouwste bezoekers van de danstempel, want er stond een groots afscheidsfeest gepland op paaszondag. “We waren al weken aan het vergaderen over hoe we die laatste 24 uur zouden overleven.”