Rusland vervolgt eerste buitenlander voor “nepnieuws” over oorlog

In Rusland wordt de eerste buitenlander aangepakt voor het verspreiden van zogenoemd nepnieuws over de Russische invasie in Oekraïne. Een gearresteerde Colombiaanse burger wordt beschuldigd van het verspreiden van valse informatie over de Russische strijdkrachten op sociale media.

Giraldo Saray Alberto Enrique wordt vastgehouden in de Russische hoofdstad Moskou en riskeert een boete van zeker 3 miljoen roebel, omgerekend minstens 34.000 euro of een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van het Russische staatspersbureau TASS. Hij zou medeplichtigen hebben gehad die zijn geïdentificeerd. Het is onduidelijk wat hij op sociale media heeft gemeld.

Vorige maand nam Rusland een wet aan die iedereen in het vizier neemt die publiceert over wat de autoriteiten beschouwen als valse informatie over de invasie van Oekraïne, die het regime in het Kremlin een speciale militaire operatie noemt.