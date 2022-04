Guy Vanhengel (Open VLD) zegt politiek vaarwel in 2024

Voormalig Open VLD-minister Guy Vanhengel (63) zet in 2024 een punt achter zijn politieke carrière.

Na de verkiezingen in 2019 had hij het kopmanschap van de Brusselse liberalen al overgedragen aan huidig minister van Begroting Sven Gatz. In Bruzz bevestigt Vanhengel nu dat hij binnen twee jaar geen politiek mandaat meer ambieert. “Het is nu aan de jonge generatie om het heft in handen te nemen.”

Vandaag is Vanhengel nog gemeenteraadslid in Evere en ondervoorzitter in het Brussels Parlement. Tussen 2000 en 2009 was hij minister in de Brusselse regering. Daarna verhuisde hij voor enkele jaren naar de federale regering, om van 2011 tot 2019 opnieuw Brussels minister te worden. (hca)