Spookrijdster gevat op snelweg richting kust: “Ze had 2,78 promille in het bloed”

De federale wegpolitie heeft gisterennacht een spookrijdster van de snelweg gehaald ter hoogte van Wetteren. De vrouw (34) uit Sint-Lievens-Houtem bleek stomdronken met 2,78 promille in het bloed. “Haar rijbewijs is ingetrokken”, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden in de nacht van zondag op maandag, rond middernacht. Er was nog heel wat terugkerend weekendverkeer onderweg van de kust toen de vrouw in Erpe-Mere een foute oprit nam van de E40 en via de rijstrook richting Brussel zeewaarts reed. De spookrijdster zou kilometers lang gelaveerd hebben tussen het aanstormende verkeer. Zo’n vijf kilometer verderop kon ze gestopt worden door een politiepatrouille die zo een ongeval kon voorkomen.

Haar ademtest bleek positief. Volgens onze informatie had de vrouw 2,78 promille in het bloed, omgerekend moet dat zo’n tien glazen alcohol zijn in twee uur tijd. “Het rijbewijs van de vrouw is voor vijftien dagen ingetrokken. Ze moest de nacht ook doorbrengen in de cel”, zo bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.