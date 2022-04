Racisme-onderzoek naar scheidsrechtersbaas bij Belgische voetbalbond David Elleray is afgerond

Het Engelse onderzoek naar David Elleray (67) is afgerond. Elleray is een van de scheidsrechtersbazen bij de Belgische voetbalbond en scheidsrechtervoorzitter bij de Engelse voetbalbond. Hij werd onder meer beschuldigd van racisme.

Aantijgingen uit 2014 en ook recente beschuldigingen werden onderzocht. De KBVB heeft nog geen resultaten gehoord, maar volgens Engelse media is de conclusie van het onderzoek is dat er te weinig bewijzen zijn. Daarom zal de Engelse voetbalbond geen maatregelen nemen, maar Elleray treedt aan het eind van het huidige seizoen wel uit al zijn functies bij de Engelse voetbalbond. Bij de KBVB staat Elleray sinds het begin van het Engelse onderzoek op non-actief. Wat zijn toekomst bij de Belgische voetbalbond brengt, is nog afwachten.(vva, lvdw)