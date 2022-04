Valencia lonkt naar AA Gent-smaakmaker Tarik Tissoudali

Het Spaanse Valencia heeft gesprekken aan-geknoopt met het management van Tarik Tissoudali. De 29-jarige Nederlandse Marokkaan scoorde dit seizoen al 25 keer voor AA Gent en werd tussendoor ook A-international voor Marokko. Twee weken geleden knalde hij zijn land met twee goals tegen DR Congo naar het WK in Qatar.

Tissoudali ligt na dit seizoen nog één jaar onder contract bij AA Gent. De Buffalo’s plukten hem in de winterstop van vorig seizoen voor 750.000 euro weg bij Beerschot. Zondag maakte Tissoudali tegen OH Leuven nog zijn eerste hattrick als profvoetballer. Met 27 goals en 9 assists voor club en land beleeft hij veruit het strafste seizoen in zijn carrière.

De technisch vaardige Tissoudali droomt al van kindsbeen af van de Spaanse competitie. Met het oog op het WK in Qatar zou voor Tissoudali een eventuele Europese kwalificatie wel eens een doorslaggevende rol kunnen spelen. AA Gent mag de komende weken in de Europe play-offs strijden voor een ticket in de Conference League, maar speelt volgende week maandag ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht met als inzet een plek in de Europa League. Valencia staat pas negende in La Liga en lijkt via de competitie uitgeteld in de strijd voor Europees voetbal, maar ook de zesvoudige kampioen van Spanje speelt deze maand een bekerfinale. Valencia neemt het daarin op tegen Real Betis.(kofr)