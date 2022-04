De Croo toont Belgische solidariteit met buurlanden van Oekraïne

Premier Alexander De Croo is maandag begonnen aan een driedaags bezoek aan de Oost-Europese landen Slovakije, Polen, Roemenië en Moldavië. Rode draad doorheen de missie is de oorlog in Oekraïne en een boodschap van Belgische solidariteit met de buurlanden van Oekraïne.

Sinds 24 februari hebben de Europese landen extra inspanningen gedaan om gecoördineerd te reageren op de Russische inval in Oekraïne. Maandag bogen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zich over een nieuw pakket met mogelijke sancties. Centraal in het debat stond het energievraagstuk. De EU wil zijn energie-afhankelijkheid van Rusland sterk verminderen.

De kwestie kwam maandag ook aan bod tijdens het gesprek met de Slovaakse premier Eduard Heger. Slovakije staat momenteel aan het begin van de bevoorradingsketen van Russisch gas richting Europa. Heger dringt aan op samenwerking en solidariteit op Europees vlak. “Als we ons willen losmaken van Russisch gas, moeten we samenwerken”, zo zei Heger op een persconferentie.

Hoewel België weinig afhankelijk is van Russisch gas, steunt De Croo toch de oproep van zijn Slovaakse ambtsgenoot. “Dit is een conflict dat maanden, zelfs jaren kan duren”, aldus De Croo. Volgens hem moeten Europese sancties aan drie criteria beantwoorden: ze moeten overeengekomen zijn door de 27 lidstaten, ze moeten duurzaam zijn en ze moeten evenredig zijn. “Sancties moeten Rusland treffen en tegelijk de Europese economie maximaal sparen. We mogen Europa niet in een verschrikkelijke recessie storten. Wanneer landen als Slovakije zeggen dat ze tijd nodig hebben om zich aan te passen, dan moeten we naar hen luisteren.”

Toetreding tot EU

De Slovaakse premier steunt het Oekraïense pleidooi om Oekraïne snel op te nemen in de EU. Heger verwees naar het voorbeeld van Slovakije zelf, dat na een mislukte poging in 1999 opnieuw aan het werk ging en in 2004 lid werd van de EU. “De Oekraïners tonen de grootste moed. Ze weten dat zij deel uitmaken van Europa en dat zij deel willen uitmaken van Europa”, klonk het. “Ik geloof in de Oekraïners. Ik vertrouw hen en ik weet dat ze in staat zijn om het te doen en dat ze het verdienen.”

België toont zich samen met een aantal andere West-Europese landen wat voorzichtiger over die toetreding tot de EU. Er bestaat geen “kortere weg” voor die toetreding, een voorbehoud dat premier De Croo ook al opwierp toen de Oekraïense president Volodimir Zelenski het Belgische parlement heeft toegesproken.

Polen wil verpletterende sancties

Tweede etappe leidde naar Polen en premier Mateusz Marowiecki, van de ultraconservatieve PiS-partij. Hij is een hardliner op het gebied van sancties. Na een gesprek met premier De Croo pleitte hij voor “verpletterende” sancties. De roebel is teruggekeerd naar zijn vooroorlogse niveau, legde hij uit. Hij maakte de vergelijking met een vaccin dat niet-werkzaam zou zijn geworden. Marowiecki nam geen blad voor de mond met betrekking tot het regime van de Russische president Vladimir Poetin: dat omschreef hij als “fascistisch en totalitair”, en hij vergeleek de strijd tegen hem met die van “goed tegen kwaad”. Hij sprak ook over de wreedheden die de afgelopen weken aan het licht zijn gekomen. “Het Russische leger laat de bewijzen van zijn misdaden achter”, zei hij.

Centraal in de gesprekken staat ook de kwestie van vluchtelingen. Ongeveer 300.000 Oekraïners die de oorlog ontvluchtten, trokken door Slovakije en 2,5 miljoen naar Polen. De Poolse premier Marowiecki vroeg om hulp van zijn Europese partners, zoals dat werd gedaan voor Turkije en de Syrische vluchtelingen. Polen heeft geen vluchtelingenkampen opgezet, maar probeert de vluchtelingen te integreren in zijn samenleving. Wel zijn op verschillende plaatsen opvangvoorzieningen geïnstalleerd. De twee regeringsleiders bezochten een van die initiatieven in Serock, in de buurt van Warschau. Ze spraken er met enkele vluchtelingen, bijna uitsluitend vrouwen, kinderen en ouderen.