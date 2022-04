Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten neemt toe

Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus is in ons land onder de 9.000 gedoken. In de week tot 11 april werden dagelijks gemiddeld 8.978 besmettingen vastgesteld, zo blijkt dinsdag uit de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Dat is een daling met 14 procent. Ook de week voordien was er al een daling, de eerste in vijf weken.

Maar ook het aantal tests ligt nu een pak lager: -16 procent tot gemiddeld 32.700 per dag. Van die testen bleek bijna 30 procent positief.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt opnieuw, tot gemiddeld 220,1 patiënten per dag (+2 procent). De week voordien was er nog een lichte daling.

Op dit moment liggen 3.176 patiënten met Covid-19 in een Belgisch ziekenhuis. Dat is een stijging met 4 procent op weekbasis. Op intensieve zorg was er ook een toename (+5 procent) tot 194 patiënten.

Dagelijks overlijden nog gemiddeld 23,7 mensen aan Covid-19, een stabiel cijfer.