Dood van Tinne G. (35) in Nederlandse Heesselt is ook voor bewoners van het piepkleine, idyllische dorpje een mysterie: “Het klinkt niet als een ongeluk”

Borsbeek

Het Nederlandse Heesselt lijkt wel een vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk, een groen, doodstil dorpje aan het water, met niet eens een café of supermarkt. Je kan er een speld horen vallen, maar toch stond het eind maart even in rep en roer. Buurtbewoners zagen die avond hoe politie en recherche binnenvielen bij ‘het huis aan de dijk’, waar Tinne G. uit Borsbeek in verdachte omstandigheden was omgekomen. Het blijft ook voor hen een mysterie wat er in het karakteristieke, stille huis is gebeurd.