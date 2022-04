Boerderij met woning en stallen gaat in vlammen op: bejaarde vrouw overleden

Er heeft dinsdagochtend een zware brand gewoed in een boerderij aan de Everslaarstraat. De woning en deel van de stallingen ging in vlammen op. De bejaarde echtgenote van het landbouwerskoppel kon niet meer ontkomen en kwam om het leven. Haar man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rond 7 uur kreeg de brandweer een oproep van de bewakingspost van chocoladefabrikant Barry Callebaut. Zij hadden vanop hun bedrijf rook zien opstijgen uit een boerderijwoning aan de Everslaarstraat. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak en waren ze al overgeslagen op de stallingen van het voormalige landbouwersbedrijf van Leon Lerno en zijn echtgenote. Een koppel tachtigers die er na hun actieve landbouwersloopbaan waren blijven wonen.

Het koppel heeft vier zonen, één van hen die in de buurt woont was ook snel ter plaatse maar ook hij kon enkel lijdzaam toezien hoe de ouderlijke woonst helemaal in vlammen opging. “Mijn echtgenote heeft me toegeroepen dat het aan het branden was. Daarom ben ik zelf nog buiten geraakt”, zou gepensioneerd landbouwer Leon Lerno aan de ambulanciers hebben verteld, net voor hij door de hulpdiensten naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar terwijl hij dus aan de vlammen kon ontkomen, lukte dat voor zijn echtgenote niet meer. Zij werd later door de toegesnelde brandweer tussen het puin aangetroffen. De vrouw was op dat moment al overleden.

(Lees verder onder de foto)

Ook vanaf de E17 is de brand goed zichtbaar. — © ies

Zowel de woning als de aanpalende stallingen zijn in vlammen opgegaan. Het koppel had geen dieren meer op de boerderij, maar in de stallingen lag wel nog wat stro en hooi opgestapeld dat ook een gretige prooi vormde voor het vuur.

De brandweer en alle andere hulpdiensten uit de regio kwamen massaal ter plaatse. “Omdat het dak van de aanpalende stallingen deels uit asbestplaten bestond, werd ook de alarmprocedure rond asbest even ingesteld en moesten de hulpverleners speciale veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Maar voor de omwonenden is er nooit gevaar geweest”, vertelt burgemeester Filip Anthuenis Open VLD) die zelf ook ter plaatse kwam om de familie te steunen. De rook dreef af in de richting van de wijk Heiende. De brand was ook vanaf de E17 Antwerpen-Gent goed zichtbaar.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend.

(Later meer)