Waarom er nog altijd hotelkamers en vakantiehuisjes geboekt worden in Kiev

Officieel staan alle hotelkamers en ­vakantiehuisjes in ­Oekraïne leeg. Tegelijk worden er via Airbnb vanuit alle ­delen van de ­wereld weekendjes ­geboekt, in Kiev, Odessa en ­andere ­steden in het land. Pseudo-reisjes, want niemand vertrekt. Het dient als ­alternatief om lokale families rechtstreeks geld te storten, en een hoopvolle recensie achter te ­laten. Wij boekten zo vijf ‘ongeldige’ kamers, de gastheren en -vrouwen vertellen het verhaal achter en voor hun ­gevel.