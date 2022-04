Zo gruwelijk gingen de Russen tekeer in Boetsja

De Amerikaanse krant The New York Times ging ter plekke en maakte een uitgebreide reconstructie. Opgepast: beelden in dit artikel kunnen als schokkend ervaren worden.

Bron : The New York Times

Tientallen lichamen, sommigen met vastgebonden handen, lagen een maand lang op straat in het stadje Boetsja. Maar nu blijkt, sinds de terugtrekking van de Russen op 1 april, dat dat slechts het topje van de gruwel was.

Journalisten en fotografen van de Amerikaanse krant The New York Times verbleven ruim een week in Boetsja. Daar spraken ze met achtergebleven inwoners, de lokale autoriteiten en lijkschouwers. Op basis daarvan maakten ze een reconstructie. Daarin vertellen ze de verhalen van de inwoners van Boetsja die de Russische invasie niet overleefden.

© AP

Zo werd het lichaam van de gepensioneerde leerkracht Lyudmyla gevonden in de deuropening van haar huis. Half binnen, half buiten. Ze werd doodgeschoten op 5 maart toen ze haar voordeur opende. Een maand later lag haar lichaam er nog steeds. Binnen in de keuken werd het lichaam van haar zus gevonden. Haar doodsoorzaak is niet duidelijk.

Een dag ervoor wou Volodymyr Feoktistov (50) rond vijf uur in de namiddag naar de buren wandelen om er een brood op te halen. Zijn moeder en broer hadden het hem afgeraden, maar de man verliet toch zijn huis. Russische troepen patrouilleerden die dag door de straten. Er klonken twee schoten. De dag erna vond zijn familie de man dood op straat. Dagen gingen voorbij voor het veilig genoeg was om zijn lichaam op te halen en hem naar het mortuarium te brengen.

© REUTERS

Gebruikte condooms

De Russische troepen verbleven een maand in het stadje en nam hun intrek in de leegstaande gebouwen. De Oekraïener Shepitko keerde terug naar zijn huis om er wat eten op te halen. Hij trof er Russische soldaten aan. Zij hadden zijn huis vernield en toegeëigend. Na de terugtrekking van de troepen vond zijn neefje het lichaam van een vrouw in de kelder. Ze zat tegen een muurtje en droeg enkel een bontjas. Er lagen twee kogels op de grond. De vrouw was in het hoofd geschoten. Toen de politie een huiszoeking deed, vonden ze verschillende condoomverpakkingen en ook een gebruikte condoom in het huis.

Het misbruik van de vrouw zou slechts één van de vele voorbeelden zijn. Ombudsvrouw voor mensenrechten Lyudmyla Denisova zegt dat er al verschillende incidenten van seksueel misbruik gerapporteerd werden. Daaronder een groep vrouwen en meisjes die 25 dagen lang werden vastgehouden in de kelder van een huis. Negen van hen zouden nu zwanger zijn.

“Boetsja is een landschap van verschrikkingen”, schrijft The New York Times. In een woonzorgcentrum werden de lichamen van zes bewoners gevonden. Een moeder werd voor de ogen van haar familie doodgeschoten toen ze onderweg waren naar hun grootmoeder. De lichamen van vijf mensen werden gevonden in de kelder van de gebouwen van een zomerkamp. Minstens vijftien mensen werden gekneveld teruggevonden op straat. En ook in de glasfabriek in de stad werden verschillende lichamen teruggevonden.

Tegen 2 april werden er in Boetsja 100 lichamen geteld. Tegen afgelopen zondag waren dat er al 360.

© REUTERS

