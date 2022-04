PSG-verdediger Sergio Ramos (36) denkt ondanks blessures nog niet aan stoppen: “Wil nog vijftal jaar op topniveau spelen”

“Ik heb vorig jaar voor twee seizoenen getekend bij PSG en we gaan proberen daar drie jaar van te maken. En dan zien we het wel. Ik wil graag nog vier à vijf jaar op topniveau spelen voordat ik wat anders ga doen”, zei de Spanjaard, die dit seizoen vanwege blessures nog maar weinig heeft gespeeld. “Zo lang ik het fysiek volhoud, kan ik gefocust blijven.”

De Spanjaard maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Real Madrid. Een succes werd de transfer vooralsnog niet. Ramos speelde tot dusver zes keer mee in de Ligue 1 en één keer in de Coupe de France. In de Champions League, die hij viermaal won met Real (2014, 2016, 2017 en 2018) en het hoofddoel van de Parijzenaars, kwam hij niet in actie. PSG sneuvelde hierin in de achtste finales, uitgerekend tegen de Koninklijke.