Zillion-oprichter Frank Verstraeten wil laatste La Rocca-feest organiseren: “Laat ons de legende in eer herstellen!”

Frank Verstraeten, de oprichter van de vergane Antwerpse dancing Zillion, wil een laatste La Rocca-feest op poten zetten. Een uitslaande brand verwoestte de iconische dancing langs de Antwerpsesteenweg in Lier. “We gaan La Rocca zo niet afsluiten”, aldus Verstraeten. Hij deed via Facebook een voorstel aan La Rocca-oprichter Wim Van Ouytsel. Die reageerde enthousiast: “Let’s do it!”

“Wim, kop op!”, begint Verstraeten zijn Facebookbericht. “We gaan La Rocca zo niet afsluiten in mineur na al die jaren dat je legendarische feesten organiseerde. We hebben misschien beide onze tegenslagen gekend.”

De ex-Zillion-baas stelt voor om een XXL-versie van La Rocca op poten te zetten. Hij heeft zelfs al een dag in gedachten: zondag 30 oktober. “Ik heb een locatie voor meer dan 5.000 personen met al de nodige vergunningen, luide decibels, zeer kort bij Lier”, voegt Verstraeten toe. “Laat ons daar De Leeuw, The Legend, The Ballroom, La Rocca terug in zijn volle eer herstellen! Let’s do it!”

De post van Verstraeten vergaarde niet alleen veel likes, hij kreeg ook een antwoord van Wim Van Ouytsel. “Let’s do it!”, schrijft hij. Wordt vervolgd!

