Dodelijk busongeluk rukt Ana Maria (26) en Andrès (28) een week na huwelijksaanzoek uit elkaar: “Ik was zo graag bij hem gebleven”

Vorige week vroeg Andrés Felipe Rodríguez (28) zijn vriendin Ana María Torres (26) ten huwelijk aan de rand van de Seine tijdens hun reisje door Europa. Zondag waren ze van Parijs op weg naar Amsterdam, maar toen sloeg het noodlot toe. De bus waarop het jonge koppel zat, crashte op de E19 nabij Schoten en rukte de verloofden ruw uit elkaar. Ana María raakte zwaargewond en ligt sinds zondag in het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen. In het ziekenhuis kreeg ze het verschrikkelijke nieuws dat Andrés het niet heeft gehaald. “Ik heb niet eens afscheid kunnen nemen”, getuigt de jonge Colombiaanse. “Ik was zo graag bij hem gebleven.”