Sarkozy steunt Macron tijdens Franse presidentsverkiezingen

Dat Sarkozy, die zelf president was van 2007 tot 2012, Macron zou steunen, komt niet uit de lucht gevallen. De ex-president schaarde zich in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen niet achter Valérie Pécresse, nochtans de kandidate van Les Républicains, de partij die Sarkozy zelf heeft opgericht.

“Ik zal voor Emmanuel Macron stemmen, omdat ik geloof dat hij de nodige ervaring heeft om het hoofd te bieden aan een ernstige internationale crisis die complexer is dan ooit. Omdat zijn economisch project de waarde van werk centraal stelt in al zijn prioriteiten. Omdat zijn Europees engagement duidelijk en ondubbelzinnig is. Een nieuw tijdperk breekt aan. Het zal ingrijpende veranderingen vergen. Het zal nodig zijn om uit gewoonten en partijdige reflexen te stappen. De internationale context en de financiële situatie zijn ernstig en zullen moeilijke en dringende beslissingen vereisen. Zij zullen keuzes vereisen die Frankrijk voor de komende vijf jaar zullen binden”, schreef Sarkozy in een post op Twitter.

Macron versloeg afgelopen weekend in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen nipt de extreemrechtse Marine Le Pen van het Rassemblement National. De meeste verliezende kandidaten riepen hun kiezers intussen al op om op 24 april voor Macron te stemmen. Alleen de extreemrechtse Eric Zemmour vraagt zijn kiezers om hun stem nu aan Le Pen te geven.

Ook de voormalige socialistische eerste ministers Lionel Jospin en Bernard Cazeneuve roepen dinsdag op om Macron te steunen. De socialistische presidentskandidate en burgemeester van Parijs Anne Hidalgo haalde afgelopen weekend nog geen twee procent van de stemmen, het slechtste resultaat voor de socialisten sinds de start van de vijfde republiek. Op stemadvies van de socialistische ex-president François Hollande is het nog wachten.

(sgg)