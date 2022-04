“Rusland heeft chemische wapens gebruikt in Marioepol.” Dat zegt althans het Azov-bataljon, dat de zwaar belegerde havenstad verdedigt. Officiële bevestiging daarvan is er nog niet, maar experts kijken met bezorgdheid én onzekerheid naar de situatie. “Dat soort wapens gebruik je pas als je in een hoek geduwd bent.”