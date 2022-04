Oekraïens bataljon: “Russische drone dropte giftige stof in Marioepol”

Troepen van de Russische bezetter zouden met een drone een “giftige substantie van onbekende oorsprong” hebben gedropt die onder meer ademhalingsproblemen en bewegingsstoornissen veroorzaakte, aldus het bataljon op zijn Telegramkanaal. Het Oekraïense parlementslid Ivanna Klimpush tweette dezelfde boodschap.

Azovleider Andrij Biletski zei aan de Kyiv Independent dat drie personen tekenen vertonen van chemische vergiftiging maar dat er geen “desastreuze gevolgen” lijken te zijn voor hun gezondheid.

De autoriteiten hebben het bericht nog niet bevestigd. Volgens de openbare zender Suspilne zeggen bronnen bij het Oekraïense leger dat de kans dat de Russen chemische wapens inzetten “erg groot” is, maar officiële bevestiging kreeg de zender nog niet.

“Trage levering wapens kost levens”

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski verwees in zijn dagelijkse videotoespraak naar de dreiging. “Vandaag hebben de bezetters een nieuwe verklaring afgelegd, die getuigt van hun voorbereiding op een nieuwe fase van terreur tegen Oekraïne en onze verdedigers. Een van de spreekbuizen van de bezetters verklaarde dat zij chemische wapens zouden kunnen gebruiken tegen de verdedigers van Marioepol. We nemen dit zeer ernstig”, zei hij, al wilde hij de berichten over een aanval niet bevestigen. Volgens Zelenski zou een mogelijke chemische aanval buitenlandse staten moeten aanzetten nog harder op te treden tegen de Russische agressie.

Oekraïne houdt er al sinds het begin van de oorlog rekening mee dat de Russen chemische wapens zouden gaan inzetten. Na ruim zes weken strijd is bijna heel Marioepol door de Russen en pro-Russische rebellen veroverd, maar er wordt nog verzet geboden.

Zelenski herhaalde maandagavond dat zijn land over niet genoeg wapens beschikt om de slag om Marioepol te kunnen winnen. Bijna de hele stad zou intussen in handen zijn van de Russen. Zelenski vroeg maandagavond in een videoboodschap om gevechtsvliegtuigen, zwaargepantserde voertuigen en voldoende artillerie.

Hij zei zeker te zijn dat Oekraïne “bijna alles zal krijgen wat we nodig hebben”, maar benadrukte dat de militaire steun snel moet komen. “Er gaat niet alleen tijd verloren, de levens van Oekraïners gaan verloren. Levens die niet meer kunnen worden teruggegeven. En dat is ook de verantwoordelijkheid van degenen die de wapens die Oekraïne nodig heeft nog steeds in hun arsenaal hebben. Een verantwoordelijkheid die voor altijd in de geschiedenis zal blijven.”

VK en VS onderzoeken berichten

Het Verenigd Koninkrijk probeert intussen te verifiëren of de informatie over het gebruik van mogelijke chemische wapens door de Russen in de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol klopt, zo maakte het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

“We werken dringend en met onze partners samen om deze informatie te verifiëren”, verklaarde minister Liz Truss maandagavond op Twitter. Ze wees erop dat het gebruik van chemische wapens “een brutale escalatie zou betekenen in dit conflict. We zullen Poetin en zijn regime ter verantwoording roepen”.

Ook de Verenigde Staten reageerde op de berichten over een chemische aanval. “We zijn ons bewust van berichten op sociale media die beweren dat Russische troepen een mogelijke chemische aanval hebben ingezet in Marioepol, Oekraïne”, aldus woordvoerder van het Pentagon John Kirby. “Wij kunnen dat op dit moment niet bevestigen en zullen de situatie nauwlettend blijven volgen. Als deze berichten waar zijn, zijn ze zeer verontrustend en weerspiegelen ze onze bezorgdheid over het potentieel van Rusland om in Oekraïne een verscheidenheid aan middelen voor oproerbeheer te gebruiken, waaronder traangas vermengd met chemische stoffen.”

Woordvoerder van Buitenlandse Zaken Ned Price zei aan CNN dat er eerder al geloofwaardige informatie was dat Rusland zich mogelijk aan het voorbereiden was om chemische substanties, zoals traangas gemengd met andere stoffen, te gebruiken, om de verdediging van Marioepol te verzwakken. De VS deelden die informatie met hun “Oekraïense partners”, en zullen nu proberen na te gaan wat precies gebeurd is.