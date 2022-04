Na Parijs moet ook Londen eraan geloven: Oekraïne toont in videomontage wat er kan gebeuren als Rusland westerse steden aanvalt

De beelden in deze video zijn bewerkt en dus niet echt — © rr

De voorbije weken schuimde de Oekraïense president Zelenski virtueel een tiental parlementen af om te smeken om extra steun in de strijd tegen de Russische troepen. En passant gaf hij de landen en instellingen die hij aansprak een veeg uit de pan en wees hen op hun verantwoordelijkheid. Het Oekraïense regime lijkt nu ook een andere tactiek aan te wenden om de bondgenoten aan te spreken: gemanipuleerde video’s die tonen wat er zou kunnen gebeuren als Oekraïne aan zijn lot wordt overgelaten.

LIVE. Oorlog in Oekraïne: volg hier alles over de invasie van de Russische troepen

Het korte filmpje toont twee nietsvermoedende dames die poseren voor de Big Ben, waarop er plots een bom inslaat op het historische gebouw. Vervolgens volgen er ook aanslagen op de Londen Eye, het iconische eivormige gebouw The Gherkin - De Augurk - en St. Paul’s Cathedral en in geen tijd staat de Britse hoofdstad in vuur en vlam. Eerder verspreidde het Oekraïense regime al zo’n gemanipuleerde videomontage van een aanval op Parijs.

(Lees verder onder de video)

© rr

Onder meer Anton Gerashchenko, een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, deelt het filmpje. “De Duitse Luftwaffe dropte duizenden bommen op Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog en doodde daarmee 30.000 mensen”, tweet hij. Het VK kan helpen om de destructie van Oekraïne een halt toe te roepen en vermijden dat hetzelfde opnieuw gebeurt in Londen. We appreciëren jullie steun. Toch hebben we meer wapens nodig om deze strijd te kunnen winnen.”