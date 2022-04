Vrouw zit vast in publiek toilet tot haar man betaalt voor haar plasje

Een 47-jarige vrouw in Noord-Wales is tijdens een uitstapje vast komen te zitten in een openbaar toilet. De vrouw kon pas bevrijd worden nadat haar man dertig cent extra betaalde.

Lucy Wishart wou even naar het toilet tijdens een uitstap in Llandudno in Noord-Wales. Maar dat zorgde voor een beangstigend moment. De vrouw kwam vast te zitten in het toilethokje. De elektrische deur blokkeerde. De vrouw belde haar man, die gelukkig in de buurt was.

Hij moest 30 pence (zo’n 36 eurocent) betalen voordat zijn vrouw verlost kon worden uit het toilethokje.

Blijkbaar is Lucy niet de enige die vast kwam te zitten na een bezoek aan het bewuste toilet. Het café in de buurt vertelde haar dat zij het al geregeld hadden gemeld aan het gemeentebestuur. En ook boven het toilet hangt een bord waarop staat: “Als iemand opgesloten lijkt te zitten in het toilet, panikeer niet. Stel de persoon gerust dat alles in orde is. Adviseer hen op de ontgrendelknop (groene of andere knop) te drukken om de deur te ontgrendelen. Wacht 15 minuten en doe er dan 30 pence in en de deur gaat open.”

Volgens Lucy zorgt dit voor een gevaarlijke situatie. “Wat als een oudere persoon of iemand die alleen reist, vast komt te zitten?”, zegt ze. Ze meldde het voorval bij de gemeentediensten. Zij lieten haar weten dat ze het toilet voorlopig gesloten hebben en dat de deur zou gerepareerd worden.