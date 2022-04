Vrouw dood aangetroffen in eigen woning in Marcinelle: “zeer duistere” omstandigheden

In de Henegouwse gemeente Marcinelle is maandagavond een vrouw, geboren in 1970, dood aangetroffen in haar woning. Dat zegt het parket van Charleroi. Het bevestigt daarmee een bericht van Télésambre. De echtgenoot van de vrouw is in voorlopige hechtenis genomen. Een autopsie moet duidelijkheid brengen rond de “zeer duistere” omstandigheden van het overlijden, zo verduidelijkt het parket.