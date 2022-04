Duitse en Noorse voetbalbond werken samen aan hulpfonds voor arbeiders in Qatar: “Families moeten schadevergoeding krijgen”

De Duitse en Noorse voetbalbond willen actief meewerken aan de oprichting van een hulpfonds voor de slachtoffers, die te betreuren waren tijdens de infrastructuurwerken voor het WK van later dit jaar in Qatar, en hun nabestaanden.

Lise Klaveness, de topvrouw van de Noorse voetbalbond, vertelde in het Duitse televisieprogramma Sportschau dat ze tijdens een telefoongesprek een akkoord heeft bereikt met Bernd Neuendorf, voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB). Het doel is om een centrum voor arbeidsmigranten te financieren en de families van de slachtoffers te compenseren.

Klaveness was het met Neuendorf eens dat het geplande steunfonds “van het allergrootste belang” is. “We zullen dit samen aanpakken”, zei de ex-international. Ze voegde eraan toe dat ervoor moet worden gezorgd “dat de families van omgekomen en gewonde arbeiders een passende schadevergoeding krijgen”.

Qatar, gastland voor het WK dit najaar, krijgt al jaren zware kritiek voor de mensonwaardige werk- en leefomstandigheden van buitenlandse arbeiders in de oliestaat, en het gebrek aan mensenrechten tout court. Klaveness uitte in dat opzicht een tweetal weken geleden tijdens het FIFA-congres in Doha duidelijke kritiek aan het adres van de Wereldvoetbalbond en Qatar.