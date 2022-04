Belgen brengen recordaantal afgedankte elektrotoestellen binnen

In 2021 hebben Belgen in totaal 128.467 ton afgedankte elektrotoestellen en lampen binnengebracht bij Recupel. Dat is een stijging met 3,7 procent ten opzichte van 2020, dat ook al een recordjaar was, blijkt dinsdag uit cijfers van de organisatie.

Het eerste coronajaar was voor veel mensen de ideale gelegenheid om thuis een en ander op te ruimen, zo bleek. Recupel zamelde in 2020 123.840 ton afgedankte apparaten en lampen in. Maar ook in 2021 gingen onze landgenoten door op dat elan. De oogst: 128.467 ton of 40,9 miljoen apparaten, waaronder tv’s, monitoren, rookmelders, ijskasten en haardrogers. Dat komt neer op gemiddeld 11,1 kilo per landgenoot, of 0,3 kilogram meer dan 2020.

Het belangrijkste inzamelkanaal voor huishoudelektro blijft het recyclagepark met een aandeel van 51,5 procent van het totaal, goed voor 65.658 ton. Via de distributie, waar mensen een oud apparaat kunnen achterlaten als ze een nieuw kopen, werd 33.073 ton ingezameld, goed voor een aandeel van 27,2 procent. Bij kringloopwinkels werd 8.108 ton binnengebracht, goed voor 6,7 procent van het totaal.