Louis van Gaal heeft goed nieuws bij première van docu ‘Louis’: “Bestralingen hebben gewerkt”

“Ik heb 25 bestralingen gehad”, vertelde Van Gaal aan RTL Nieuws. “Toen moest ik vijf of zes maanden wachten om te kijken of het z’n werking had gedaan. Dat heeft het gedaan. Daarna is m’n prostaat ‘gepeld’. Dat was in februari. Sindsdien is het gewoon weer een kwestie van alles ‘optrainen’. Dat duurt even.”

Van Gaal maakte vorige week zondag bekend dat hij prostaatkanker heeft. De bondscoach van Oranje is wel nog van plan eind dit jaar het WK te doen met de Nederlanders. De Nederlandse voetbalbond maakte vorige week bekend dat Ronald Koeman hem daarna zal opvolgen.