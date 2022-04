Proces Johnny Depp tegen Amber Heard dinsdag echt van start

Het voormalige koppel stond twee jaar geleden al tegenover elkaar in de rechtszaal. Toen had Depp The Sun voor de rechter gesleept wegens laster, nadat de tabloid hem een wife beater had genoemd. Die zaak verloor hij in november 2020. Volgens de rechter was er voldoende bewijs van mishandeling. Van smaad was geen sprake.

Nu twee jaar later staan de twee acteurs opnieuw tegenover elkaar. Dit keer klaagt Depp zijn voormalige vrouw aan voor 50 miljoen dollar wegens laster. Dat na een opiniestuk dat Heard voor The Washington Post schreef over huiselijke geweld. De naam van de acteur werd niet vermeld, maar het stuk zou volgens hem wel serieuze schade hebben toegebracht aan zijn carrière.

Heard probeerde de zaak geseponeerd te krijgen, maar dat lukte niet. Zij diende een tegenvordering in voor 100 miljoen dollar. Die aanklacht zal nu ook als onderdeel van de rechtszaak behandeld worden.

Maandag werden de juryleden gekozen in de rechtszaal in Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia. Zowel Heard, als Depp waren aanwezig. Dinsdag zal het proces echt van start gaan en zullen de twee partijen hun openingsverklaringen geven. Tijdens het proces zullen meer dan honderd getuigen verhoord worden. Depp riep er 38 op, Heard 81. Daaronder ook tal van grote namen zoals Tesla-baas Elon Musk en acteur James Franco.

Verwacht wordt dat het proces meerdere weken zal duren.

