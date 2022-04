Poetin verdedigt oorlog in Oekraïne en waarschuwt het Westen: “Enige juiste zet”

De Russische president verwijst naar de tijd van de Sovjet-Unie. “De sancties waren toen gigantisch, het isolement compleet, maar de Sovjet-Unie was nog altijd als eerste in de ruimte. We hebben niet de intentie om geïsoleerd te zijn. Het is onmogelijk om iemand in de moderne wereld compleet te isoleren, zeker zo’n groot land als Rusland.”

De ‘speciale operatie’ in Oekraïne, zoals Poetin de invasie noemt, was volgens hem noodzakelijk. “We hadden geen keuze, het was de juiste beslissing.”

De Russische president Vladimir Poetin is dinsdag in Blagovesjtsjensk aangekomen, een stad in het zuidoosten van Rusland aan de Chinese grens, om daar zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko te ontmoeten in het kader van de Dag van de Ruimtevaart.

